El Camino, Bryan Cranston su Aaron Paul: 'Era un cucciolo quando l'ho conosciuto'

Chiamatelo fan service, chiamatelo come volete, ma concludere El Camino senza un'ultima scena con Walter White e Jesse Pinkman seduti allo stesso tavolo sarebbe stato come infliggere una coltellata al cuore dei fan e della natura stessa di Breaking Bad: le parole di Bryan Cranston su Aaron Paul ne sono l'ennesima conferma.

Nell'edizione steelbook del film che conclude la storia di Jesse Pinkman troviamo infatti degli interessanti contenuti extra, tra cui anche una chiacchierata con Cranston che spiega perfettamente quanto profondo e sincero sia stato il rapporto tra le due star di Breaking Bad.

"[Aaron Paul] Era un cucciolo quando l'ho conosciuto, sono davvero fiero di lui e sono felice che abbia potuto girare questo film. Farti rapidamente degli amici non è una cosa che ti capita in ogni lavoro che accetti, ma quando cominciammo a lavorare insieme ero sicuro di avere davanti un ragazzo davvero speciale. Ed ora è anche padre, oltre ad essere un ragazzo incredibile" ha spiegato l'attore.

Parole a cui fanno eco quelle dello stesso Aaron Paul: "Fu proprio come accade nel pilot, una cosa istantanea" ha raccontato la star di El Camino, riferendosi ovviamente all'immediata alchimia con il suo collega. Qui, intanto, trovate tutti gli extra presenti nell'edizione Blu-ray di El Camino; approfittiamo dell'occasione per riascoltare le ultime parole di Robert Forster su El Camino in un'intervista rilasciata poco prima di morire.