El Camino: Aaron Paul e Vince Gilligan raccontano il film di Breaking Bad

A poche ora dal suo debutto, Netflix ha diffuso in rete una nuova featurette dedicata a El Camino: A Breaking Bad Movie dove Aaron Paul e Vince Gilligan raccontano il dietro le quinte del film.

Atteso per domani, El Camino ripartirà esattamente da dove si è fermata la serie targata AMC: fuggito a bordo della sua Chevrolet (El Camino, appunto), Jesse Pinkman dovrà vedersela con il suo passato per cercare di forgiare in qualche modo il proprio futuro.

Nel video, che potete trovare in cima alla notizia, Paul ripercorre i motivi che hanno spinto Gilligan - al momento al lavoro sull'attesa quinta stagione di Better Call Saul - a proseguire la storia di Jesse. A giudicare del trailer di El Camino, il personaggio incontrerà alcune delle sua vecchie conoscenze e si ritroverà all'interno di un nuova vicenda dalle tinte quasi western.

Scritto e diretto da Gilligan, El Camino: A Breaking Bad Movie debutterà su Netflix domani, 11 ottobre. In attesa di sapere come proseguirà la storia della serie, e se ci sarà o no un cameo di Walter White (Bryan Cranston), vi rimandiamo al nostro approfondimento sul "mantra perfetto" ideato da Dan Harmon.

Cosa vi aspettate dal ritorno di Breaking Bad? Fatecelo sapere nei commenti.