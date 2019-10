El Camino, Aaron Paul ha rivisto un solo episodio di Breaking Bad per prepararsi al ruolo

Ieri sera a Los Angeles c'è stata la premiere di El Camino: A Breaking Bad Movie, film Netflix scritto e diretto da Vince Gilligan che racconterà la storia di Jesse Pinkman dopo il finale della storica serie AMC.

Le aspettative sono elevatissime, anche "a causa" dello stesso Breaking Bad - spesso e volentieri ricordata come la miglior serie televisiva di tutti i tempi - ma il protagonista Aaron Paul non si è tuffato nel binge-watching compulsivo per prepararsi a tornare nei panni del suo personaggio.

Intervistato sul tappeto rosso, infatti, la star di El Camino ha confessato di aver guardato un solo episodio della serie originale prima di iniziare le riprese del sequel:

"Conosco la storia così bene, che ho dovuto rivedere un solo episodio per cercare di capire dove si trovasse Jesse", ha detto Paul a TV Guide. "E in realtà si è trattato dell'ultimo episodio, la cui conclusione è praticamente l'inizio di questo film; ho voluto rivederlo per capire qual era la sua mentalità, i suoi sentimenti, il suo stato d'animo, ma questo è quanto. Tutto il resto era già nella mia testa."

Il creatore di Breaking Bad, Vince Gilligan, ha detto che è stato soprattutto il rispetto che prova nei confronti di Paul a fargli desiderare di girare il film. "È così dannatamente talentuoso. È un bravo ragazzo", ha detto Gilligan a proposito della star del film.

El Camino: A Breaking Bad Movie arriverà su Netflix venerdì 11 ottobre.

