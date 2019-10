El Camino, Aaron Paul riassume Breaking Bad in meno di tre minuti

Mancano ormai poche ore al debutto di El Camino: A Breaking Bad Movie sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, e se pensate di non farcela a riguardare tutti gli episodi della serie originale in tempo, Aaron Paul è pronto a venirvi incontro.

Ospite del Jimmy Kimmel Live, la star si è resa protagonista di un simpatico siparietto durante il quale ha riassunto l'intera trama di Breaking Bad nel tempo record di 2 minuti e mezzo.

Potete guardare il video comodamente all'interno dell'articolo. Naturalmente, qualora ci fosse bisogno di dirlo, il filmato contiene numerosissimi spoiler su Breaking Bad.

El Camino: A Breaking Bad Movie è stato scritto e diretto da Vince Gilligan e arriverà su Netflix da domani venerdì 11 ottobre: oltre ad Aaron Paul, il film vedrà il ritorno anche di altri attori della serie originale, come Charles Baker (Skinny Pete), Matt Jones (Badger) e Larry Hankin (Old Joe), e i fan di lunga data della serie attendono anche i camei di Bryan Cranston e Jonathan Banks nei panni rispettivamente di Walter White e Mike.

