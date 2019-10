El Camino: Aaron Paul parla del ritorno di Jesse Pinkman

Venerdì su Netflix è stato finalmente pubblicato El Camino, il film sequel di Breaking Bad che racconta le avventure di Jesse Pinkman dopo gli eventi del finale della serie, andato in onda sei anni fa. Aaron Paul ha parlato del ritorno di Jesse in El Camino e del film su Netflix, in un'intervista a Entertainment Weekly.

Aaron Paul si è aperto prima sul suo ritorno dopo sei anni:"Penso che il modo in cui sia finito Breaking Bad sia perfetto. Penso che lo show sia perfetto. Sono un po' di parte ovviamente ma non credo si potesse fare di più in questo show. Detto questo, se Vince Gilligan vuole continuare la storia vuol dire che c'è un motivo ed è l'ultima persona che vorrebbe macchiare l'eredità lasciata da Breaking Bad. Mi disse che non voleva farlo a meno che non fosse perfetto".

Aaron Paul ha spiegato l'emozione di tornare a vivere una scena con Walter White:"Si è trattato di qualcosa d'incredibile, ho dei video cosi divertenti di Bryan e me che camminiamo sul set nei nostri mantelli di Star Wars. Ovviamente non siamo mai stati visti insieme. Adoro mentire alle persone in modo innocente, e questo era proprio mentire su larga scala".

Il giorno stesso dell'uscita di El Camino su Netflix è scomparso Robert Forster, al quale Aaron Paul ha tributato un omaggio, così come Quentin Tarantino, per il quale Forster ha lavorato in Jackie Brown. Il film riprende gli eventi subito dopo la fine di Breaking Bad e segue il ritorno di Jesse Pinkman alla sua vecchia vita. Il ruolo di Jesse ha fruttato ad Aaron Paul tre Primetime Emmy nel corso di cinque stagioni. Nel cast sono tornati anche Matt Jones e Charles Baker.