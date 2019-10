El Camino: Aaron Paul anticipa cosa aspettarsi dal film ed esclude una serie sequel

Nel corso di una lunga intervista concessa al Guardian, Aaron Paul ha parlato ampiamente della sua esperienza sul set di El Camino: A Breaking Bad Movie e di cosa il pubblico dovrebbe aspettarsi dalla nuova creatura di Vince Gilligan.

In attesa di vederlo direttamente su Netflix il prossimo 11 ottobre, Paul ha parlato del film rassicurando i fan di tutto il mondo e rivelando i motivi principali che hanno spinto alla realizzazione di El Camino: "Pensavo avessimo concluso questa storia sei anni fa. E adesso sono tornato nel ruolo di nuovo. La gente si è appassionata davvero tanto e voleva delle risposte. Chiedendo in continuazione quando sarebbe uscita una nuova stagione di Breaking Bad - non accadrà - e volendo sapere cosa accade a Jesse. E cosa gli è accaduto".

L'attore crede poi che l'arrivo del film su Netflix fosse la scelta più adeguata: "Quando le prime tre stagioni fecero il loro esordio su Netflix, la mia vita è cambiata". Poi, sul finale di Breaking Bad e sui motivi che hanno portato al continuo con El Camino: "Adoro il modo in cui è terminato lo show, lo ha lasciato molto in sospeso e vago. Hai l'impressione che si stia allontanando verso il tramonto, ma sai che non sarà facile per lui da quel momento in poi", aveva rivelato a Time. "La gente mi chiedeva ogni giorno cosa fosse successo a Jesse e io rispondevo che non ne avevo idea. Probabilmente si è dato alla fuga perché le sue impronte erano su tutta la scena del crimine. Ho fantasticato molto. Penso che i fan di Vince si fidino di lui. Non fa qualcosa senza una ragione. C'era questa domanda a cui doveva dare una risposta e ne era ossessionato".

El Camino: A Breaking Bad Movie è atteso su Netflix il prossimo 11 ottobre 2019, quindi manca ormai davvero pochissimo. Nel cast potrebbe persino tornare Jonathan Banks, indimenticabile interprete di Mike, che recentemente ha ammesso di non poter parlare della questione. Inoltre, c'è grande attesa per il ritorno di Bryan Cranston nei panni del leggendario Walter White, anche se al momento non c'è ancora nulla di confermato.