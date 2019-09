El Camino: A Breaking Bad Movie sarà nelle sale americane per un solo weekend

Nel corso di un'intervista concessa all'Hollywood Reporter, Vince Gilligan ha rivelato che El Camino: A Breaking Bad Movie verrà distribuito nelle sale americane in contemporanea con la sua diffusione in streaming su Netflix.

La pellicola, sequel della celebre serie creata sempre da Gilligan, rimarrà nelle sale per un solo weekend, ovvero dall'11 al 13 ottobre 2019 in circa 68 città americane, incluse New York, Los Angeles, Chicago e naturalmente Albuquerque. Nel corso dell'intervista, Gilligan ha anche spiegato i motivi di tale scelta strategica: "Non voglio aprire il mio regalo di Natale una settimana e mezza prima di Natale", riferendosi alla possibilità di mandare nelle sale El Camino in anticipo rispetto alla sua diffusione in streaming, prevista sempre per l'11 ottobre su Netflix.

Il creatore e regista ha anche rivelato che 10 personaggi dell'universo di Breaking Bad torneranno anche nella pellicola sequel, nonostante quelli finora ufficialmente confermati rimangano solamente Skinny Pete (Charles Baker) e Badger (Matt L. Jones), quest'ultimo confermato solo ieri.

Sempre nel corso della medesima intervista, Gilligan ha specificato che El Camino è un film pensato esclusivamente per i fan della serie e che non è probabile che il pubblico che non ha familiarità con Breaking Bad possa goderne allo stesso modo.

Un nuovo trailer di El Camino: A Breaking Bad Movie dovrebbe essere diffuso il prossimo 22 settembre, nel corso della notte della cerimonia di consegna degli Emmy Awards. A parte il primo teaser, qualche giorno fa è stato diffuso anche un video recap che riassume la storia del personaggio di Pinkman nel corso delle cinque stagioni di Breaking Bad.