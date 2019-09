El Camino: A Breaking Bad Movie: Jesse Pinkman appare nel breve ma intenso spot degli Emmy

Nel corso della serata di premiazione ufficiale dei 71esimi Emmy Awards è stato trasmesso un nuovissimo spot televisivo di El Camino: A Breaking Bad Movie nel quale vediamo per la prima volta in assoluto il ritorno di Aaron Paul nei panni di Jesse Pinkman.

Nel brevissimo filmato, della durata di poco più che un minuto, vediamo una vettura stazionare nel deserto con a bordo una persona. Inquadrata inizialmente di spalle, scopriamo che quella persona non è nient'altri che Jesse Pinkman, probabilmente ancora in fuga dopo la carneficina che concludeva la quinta stagione di Breaking Bad. A questo punto vediamo Jesse prestare attenzione a un notiziario radiofonico in cui si chiede a chiunque avesse delle informazioni in merito alla strage di Albuquerque di dare il proprio contributo.

Come già anticipato, El Camino: A Breaking Bad Movie, sequel della celebre serie creata da Vince Gilligan, rimarrà nelle sale americane per un solo weekend, ovvero dall'11 al 13 ottobre 2019 in circa 68 città americane, incluse New York, Los Angeles, Chicago e naturalmente Albuquerque. Nel corso di una recente intervista, Gilligan ha anche spiegato i motivi di tale scelta strategica: "Non vorrei mai aprire il mio regalo di Natale una settimana e mezza prima di Natale", riferendosi alla possibilità di mandare nelle sale El Camino in anticipo rispetto alla sua diffusione in streaming, prevista sempre per l'11 ottobre su Netflix.

Sempre nel corso della medesima intervista, Gilligan ha specificato che El Camino è un film pensato esclusivamente per i fan della serie e che non è possibile che il pubblico che non abbia mai visto Breaking Bad possa goderne allo stesso modo.