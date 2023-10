Eiza Gonzalez vuole essere la Wonder Woman del DC Universe? Le parole dell'attrice

La rinascita del nuovo DCU sotto la guida di James Gunn e Peter Safran passerà anche e inevitabilmente per il nuovo casting relativo agli attori che interpreteranno gli eroi dei fumetti che abbiamo visto sullo schermo negli ultimi anni. Uno dei ruoli in ballo è sicuramente quello di Wonder Woman e, a quanto pare, abbiamo una candidata d’eccezione.

Dopo aver analizzato la concretezza della possibilità che Jason Momoa diventi Lobo per il nuovo DCU, torniamo a parlare del reboot dell’universo cinematografico della Casa di Batman per riportare quella che da molti è stata vista come una candidatura per il ruolo della principessa Diana nelle prossime apparizioni di Wonder Woman.

James Gunn ha infatti recentemente festeggiato il Wonder Woman Day sul proprio profilo Instagram postando un’immagine dell’eroina dei fumetti in un momento di battaglia e, tra le reazioni piene di entusiasmo dei fan è spuntato un commento capace di attirare l’attenzione: l’attrice di Bloodshot e Ambulance, Eiza González, ha infatti commentato il post del fautore principale del nuovo DCU, dimostrando apprezzamento per la versione dell’eroina chiamata in causa.

Il commento dell’attrice messicana è stato chiaro, in questo senso: “This image is the one”, traducibile, in maniera meno enfatica come: “Quest’immagine è quella giusta”.

Da quel momento in avanti, il dibattito sembra essersi scatenato tra i follower di Gunn, con alcuni fan che sembrano aver apprezzato l’idea della González nei panni di Diana, altri che preferirebbero vedere tornare Gal Gadot e una terza fazione che ha cominciato a snocciolare nomi papabili per il ruolo.

Naturalmente ancora nulla è stato reso noto rispetto a quali saranno le decisioni prese dalla DC per le nuove trasposizioni dell’eroina, e, in attesa di saperne di più, vi lasciamo alle voci che vorrebbero James Gunn pronto a un recasting totale per l’intera Justice League.