Eiza González parla di Godzilla vs. Kong: 'E' uno scontro tra due mondi'

Impegnata nella campagna promozionale per il suo ultimo film uscito in sala, il Bloodshoot che la vede al fianco di Vin Diesel, Eiza González ha potuto accennare anche al blockbuster che la vedrà nel cast quest'anno, ovvero il crossover Godzilla vs. Kong, in arrivo nelle sale a novembre.

Nella stessa intervista concessa all'Hollywood Reporter, in cui la González ha parlato del ruolo perso di Catwoman in The Batman, l'attrice ha poi accennato brevemente allo stato dei lavori del crossover della Warner, Godzilla vs. Kong, che attualmente è in fase di post-produzione per un'uscita prevista il 20 novembre prossimo negli Stati Uniti.

"Sì, abbiamo completato tutto - ha aggiornato - Questi film richiedono un sacco di tempo per essere ultimati perché al loro interno c'è molta CGI, ma abbiamo fatto praticamente tutto e adesso si stanno concentrando sulla creazione di questi incredibili personaggi. Non vedo davvero l'ora di poterlo vedere perché parliamo dello scontro di due mondi. La fan base di Godzilla vs. Kong è incredibile. Quando dico che sono nel film la gente impazzisce. Vedendo questo e anche quanto sono eccitati all'idea di vedere il film mi rende davvero felice. Penso ne saranno molto soddisfatti. Adam Wingard è un regista di talento. Entrambe le storie seguiranno binari paralleli per poi andare a intersecarsi. E c'è pure un cast enorme ed è stato divertente farne parte. Succedono tantissime cose, ma il cuore è incentrato su queste due ragazzine e ha un messaggio davvero positivo, specie per questi giorni. E' incredibile".

Secondo le ultime indiscrezioni, Godzilla vs. Kong durerà meno di due ore. In particolare, i partecipanti hanno affermato che il runtime della pellicola si aggira intorno all'ora e 45 minuti, il che lo renderebbe il film più corto della saga. Per fare un confronto con gli altri capitoli del Monsterverse, Godzilla e Godzilla: King of the Monsters sono arrivati in sala rispettivamente con un minutaggio di 2 ore e 3 minuti e 2 ore e 12 minuti, mentre Kong: Skull Island aveva una durata di 1 ora e 58 minuti.