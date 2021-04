Eiza Gonzalez parla di Avatar 2: 'Ho fatto il provino grazie ad Alita'

Nel corso di una recente intervista con Collider, l'attrice Eiza Gonzalez ha rivelato che la sua performance in Alita: Angelo della Battaglia, sci-fi di Robert Rodriguez prodotto da James Cameron, le ha permesso di ottenere un'audizione per i sequel di Avatar.

Dopo aver realizzato Baby Driver, la carriera dell'attrice ha ingranato al punto da ottenere un provino per i sequel di Avatar. La Gonzalez ha raccontando di quando il regista Robert Rodriguez la chiamò e le disse: "'Ho un ruolo molto piccolo in Alita: Battle Angel, ma è davvero fantastico e penso che faresti un ottimo lavoro. E poi ha aggiunto: 'Ma devi fare un'audizione, perché James non permette a nessuno di entrare in un film a meno che non sia lui a promuoverti dopo aver visto l'audizione.".

La González ha colto al volo l'opportunità e alla fine ha ottenuto il ruolo dell'assassino cyborg Nyssiana, ma soprattutto anche la possibilità di fare un'audizione per i sequel di Avatar. L'attrice ha aggiunto:

"Ho sempre creduto che interpretare ruoli, non importa quanto grandi o piccoli, possa aiutare la tua carriera. Ad esempio, la piccola parte di Alita era arrivata dopo il successo di Baby Driver. Avrei potuto rifiutare quel ruolo, ma sapevo che per ottenerlo dovevo convincere James Cameron. Fare quel provino mi avrebbe fatto conoscere James Cameron! Non importava più che fosse una parte piccola. Grazie a quel provino, James mi ha concesso un'audizione per Avatar. Ed era una cerchia ristrettissima, eravamo tipo in cinque. Alla fine non ho superato il provino, ma non è quello il punto: è stato comunque un grande passo avanti per la mia carriera, ho potuto bruciare diverse tappe. Quindi non c'è mai un ruolo troppo piccolo per un attore, specialmente quando lavori con dei registi incredibili. C'è sempre da guadagnarci, professionalmente."

Recentemente sono emersi nuovi dettagli sulla lavorazione di Avatar 2, insieme ad una nuova foto dal set con Michelle Yeoh.