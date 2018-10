Eiza Gonzalez entra a far parte del cast di Godzilla vs. Kong

Non solo Rebecca Hall. In seguito all'annuncio dell'ingresso della Hall, Deadline ha confermato che l'attrice Eiza Gonzalez è salita a bordo del cast di Godzilla vs. Kong, nuovo crossover che vedrà scontrarsi i due leggendari mostri.

In Godzilla vs. Kong vedremo la giovane Millie Bobby Brown (Stranger Things) come protagonista; stando al sito sia la Gonzalez che la Hall avranno due ruoli chiave all'interno della pellicola che, chiaramente, sono ancora avvolti nel più totale mistero. Nel cast, però, vedremo un cast di tutto rispetto che include Alexander Skarsgard, Julian Dennison, Demián Bichir e Brian Tyree Henry.

La regia è affidata ad Adam Wingard ed è il quarto capitolo della saga del MonsterVerse. Eiza Gonzalez, classe 1990, ha debuttato con una telenovelas messicana nel 2006 e che la lancerà anche nell'industria musicale. Nel 2014 si fa notare all'interno della serie televisiva Dal tramonto all'alba e tanto basta per lanciarla ad Hollywood; dopo il discreto Jem e le Holograms, la Gonzalez partecipa all'acclamato Baby Driver di Edgar Wright. Prossimamente la vedremo in altre due pellicole molto attese dal grande pubblico: Benvenuti a Marwen e Alita - Angelo della Battaglia.

Godzilla vs. Kong sarà prodotto dalla Legendary Pictures e distribuito dalla Warner Bros. Pictures il 22 maggio 2020.