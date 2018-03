Eiza Gonzalez entra a far parte del cast artistico del film Paradise Hills

La giovane attrice messicana, conosciuta dal grande pubblico per la partecipazione in Baby Driver - Il genio della fuga del regista, è stata recentemente ingaggiata per recitare assieme adnel film intitolato

La pellicola segnerà il debutto alla regia della spagnola Alice Waddington e sarà un lungometraggio appartenente al genere sci-fi thriller. Scritto da Brian DeLeeuw, Nacho Vigalondo e Sofia Cuenca, in Paradise Hills Emma Roberts sarà Uma, la figlia di un magnate che si suicida dopo che la sua compagnia viene presa di mira per un’acquisizione ostile da parte di un predatore miliardario di nome Son Prescott. Quest’ultimo vorrà convolare a nozze con Uma, ma solo dopo averla rapita e portata a Paradise Hills, una clinica privata dove la mente della ragazza verrà sistematicamente stravolta. Eiza Gonzalez impersonerà Amarna, un’altra residente di Paradise Hills dal carattere forte, la quale potrebbe rappresentare l’unica speranza per Uma di fuggire via da questo incubo infernale.

Dopo una serie di produzione locali destinate al piccolo schermo, il vero salto di qualità per l’attrice messicana giunge nel 2016 quando il film-maker Edgar Wright la chiama a rivestire i panni di “Darling”, la compagna di scorribande del personaggio interpretato da Jon Hamm. Attualmente è impegnata nelle riprese dell’action crime Cut Throat City con Wesley Snipes e Terrence Howard.