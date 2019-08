Eiza González diventa Catwoman nella bellissima fan-art di The Batman

Anche se le ultime informazioni su The Batman suggeriscono che attualmente sia Vanessa Kirby la favorita principale per il ruolo di Catwoman, anche Eiza González secondo i rumor sarebbe comunque il lizza per la parte.

A favore della causa dell'attrice è comparso su Instagram l'artista social Mizuri, che come potete vedere nel post in calce all'articolo ha condiviso sulla propria pagina ufficiale una bellissima fan-art dedicata alla nuova Selina Kyle.

"Ciao a tutti!" ha scritto Mizuri nella didascalia di accompagnamento al post. "Sono sorte alcune nuove voci sul casting di Catwoman, con Vanessa Kirby probabilmente in testa per il ruolo, e quindi ho pensato di fare qualcosa in proposito. Eiza Gonzalez e Vanessa Hudgens sono le mie migliori scelte per Catwoman, e dato che non avevo mai disegnato qualcosa con la fantastica Eiza Gonzalez, eccola qui! Spero che vi piaccia".

Le speculazioni sono iniziate qualche mese fa, quando la Gonzalez si è travestita da Catwoman per la festa di Halloween. Vi piacerebbe vederla nei panni della Catwoman di The Batman, al fianco di Robert Pattinson? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che The Batman, scritto e diretto da Matt Reeves, arriverà nei cinema il 25 giugno 2021. Il film sarà il primo capitolo di una nuova trilogia cinematografica con Robert Pattinson nei panni di Batman.

