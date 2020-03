Eiza González anticipa il futuro del suo personaggio in Fast & Furious - Hobbs & Shaw

Nel corso della sua lunga chiacchierata con l'Hollywood Reporter, Eiza González ha trovato anche il tempo di parlare del suo futuro nella Fast Saga, dopo aver ricoperto il ruolo di Madame M nello spin-off con Dwayne "The Rock" Johnson e Jason Statham, Fast & Furious - Hobbs & Shaw.

Sebbene il suo personaggio appaia decisamente per breve tempo all'interno dello spin-off della saga, dove ha fatto il suo esordio, sembra che Madame M possa avere un ruolo più esaustivo nei prossimi capitoli dell'universo narrativo di Fast & Furious. "Sì, diciamo che l'idea era proprio quella", ha confermato l'attrice all'Hollywood Reporter.

"Quando abbiamo iniziato a parlare di questo ruolo stavo già girando Bloodshot e mi stavo preparando per l'inizio delle riprese di Godzilla vs. Kong. Il mio programma era davvero fitto e avrei dovuto girare prima in Australia e subito dopo a Londra. Quindi abbiamo discusso in continuazione del fatto se sarei riuscita a lavorarci oppure no. Stavamo al telefono ogni giorno cercando di capire se potevo farlo, soprattutto perché il programma di riprese di Godzilla vs. Kong era davvero intenso, sono praticamente in tutto il film. Per un momento sembrava non ci fossero possibilità, ma poi tornarono".

La González ha poi continuato: "Onestamente, si sono rivelati fantastici. Non potrei parlare meglio di David Leitch, del suo produttore Kelly McCormick, di Hiram Garcia o di Dwayne. Era come se tutti loro mi chiedessero: 'Vogliamo davvero che tu faccia parte di questo, puoi venire almeno qualche giorno?' e alla fine abbiamo trovato un modo. Le riprese di Godzilla vs. Kong si stavano spostando dalle Hawaii all'Australia e sono riuscita a trovare tre giorni liberi e creare questo. Il loro obiettivo era: 'Vogliamo solo vederla in modo da poter espandere il suo mondo, che sia in Hobbs & Shaw o nella Fast Saga'. Donna Langley - presidente di Universal Filmed Entertainment Group - è stata una parte fondamentale. Sono stata molto fortunata e sono una fan di Atomica bionda e ho adorato John Wick. Ho un enorme rispetto per il team di stunt di David ed è stato incredibile vederlo emergere da quel mondo a quello di regista. A lui importa davvero dei personaggi e sono fortunata ad aver lavorato con tutti loro".

L'attrice, nella stessa intervista, aveva parlato della delusione di aver perso il ruolo di Catwoman in The Batman e del suo ruolo in Godzilla vs. Kong. La Fast Saga tornerà nell'aprile 2021 con Fast & Furious 9 (rimandato da quest'anno causa coronavirus).