Eiza González affianca Michael Fassbender nel cast di Kung Fury

Eiza González, star di Baby Driver di Edgar Wright, si è unita al cast dell'action comedy Kung Fury, diretta da David Sandberg. L'attrice affiancherà Arnold Schwarzenegger, Michael Fassbender e David Hasselhoff, che ha recitato nel corto originale dal quale è tratto il film. Sandberg stesso farà parte del cast; nel corto interpretava Kung Fury.

Ambientato a Miami nel 1985, il film vede Kung Fury e i suoi Thundercops vigilare sulla città. Questa forza di polizia è stata creata per sconfiggere il crudele Kung Fuhrer, Adolf Hitler. Dopo la morte di un thundercop e lo scioglimento del gruppo, un misterioso villain entra in scena per affiancare Kung Fuhrer e ottenere l'arma definitiva. Kung Fury sarà impegnato a viaggiare nel tempo per salvare i suoi amici e la Miami Kung Fu Academy, e frenare definitivamente il male. Eiza González ha debuttato da poco nel mondo del cinema e in questi anni ha recitato in Jem e le Holograms di Jon M. Chu, Baby Driver - Il genio della fuga di Edgar Wright ed è nel cast del nuovo film di Robert Rodriguez, Alita - Angelo della battaglia.

Finanziato dai produttori di IT, Kung Fury nasce dall'omonimo cortometraggio, un omaggio ai b-movie, ai polizieschi e ai film sulle arti marziali degli anni '80.

David Sandberg, che dirigerà il lungometraggio, ha scritto, diretto e interpretato anche il corto dal quale è tratto.