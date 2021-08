Eilijah Wood, l'attore de Il Signore degli Anelli vorrebbe recitare in Star Wars e nel MCU

Di attori fan dei grandi franchise ce ne sono parecchi, ma questa volta è un attore che di un grande franchise è già stato il volto in passato a dire di voler prendere parte agli universi Marvel e Star Wars: Elijah Wood.

Proprio come l'attrice di Transformers Megan Fox, grande fan Marvel e DC, che di recente aveva espresso il desiderio di entrare a far parte di questi universi cinematografici, anche Elijah Wood, che di franchise se ne intende certamente dopo essere stato lo storico protagonista de Il Signore degli Anelli, ha rivelato che gli piacerebbe davvero tanto recitare di nuovo in una grande saga.

"Credo sia qualcosa di intrinsecamente divertente" ha raccontato ai microfoni di Entertainment Tonight "È da un bel po' che non ho l'occasione di frequentare un parco giochi così grande... Ma Star Wars ha la precedenza perché sono da sempre un grandissimo fan dalla saga. Quindi qualcosa del genere nella sfera dei live-action sarebbe grandioso".

"Ma lavorare in un film Marvel, voglio dire, c'è sicuramente una conversazione che va avanti su film Twitter in merito alla rilevanza cinematografica della Marvel. È cinema? Tutte queste cavolate. Ma che piacciano o meno i film sui supereroi, sono intrinsecamente divertenti. E quei film sono fatti davvero bene" continua, facendo riferimento alla diatriba che va avanti ormai da tempo sulla qualità cinematografica dei film Marvel.

"E credo che avere l'occasione di recitare in un altro grande universo cinematografico sarebbe fantastico. Davvero incredibile, perché hanno una portata e delle dimensioni così enormi" conclude poi

E voi, in quale ruolo Marvel o Star Wars vedreste bene Elijah Wood? Fateci sapere nei commenti.