Eileen: Anne Hathaway e Thomasin McKenzie nel nuovo film del regista di Lady Macbeth

Come riportato da diverse testate internazionali, Anne Hathaway e Thomasin McKenzie sono entrate a far parte del cast di Eileen, dramma che vedrà alla regia William Oldroyd al suo secondo film in carriera dopo l'entusiasmante esordio con Lady Macbeth, ormai datato 2016. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Ottessa Moshfegh.

Prodotto da Fox Searchlight, nel cast della pellicola troveremo anche Shea Whigham (Boradwalk Empire, Joker) mentre alla direzione della fotografia ci sarà Ari Wegner, che ha recentemente lavorato a Il potere del cane di Jane Campion, uscito a dicembre su Netflix. Negli scatti che trovate in calce a questa news potete già visualizzare alcune foto dal set di Eileen.

Thomasin McKenzie ha recitato in Ultima notte a Soho, l'ultimo film di Edgar Wight mentre Anne Hathaway è apparsa in Locked Down, disponibile su HBO Max dal 14 gennaio 2021 e in Italia da aprile. Ultima notte a Soho è disponibile dal 4 gennaio scorso in digitale, mentre dal 14 gennaio 2022 sarà acquistabile in formato fisico home video.

Di seguito la sinossi del romanzo Eileen, scritto da Ottessa Moshfegh (via Amazon): "Eravamo nel 1964, stava per succedere di tutto." Le ragazze americane scoprono le minigonne, fumano per strada, conquistano nuove libertà. Ma Eileen Dunlop non è come le altre ragazze, non cerca di rendersi attraente, non ascolta i Beatles e non guarda Ed Sullivan alla tv, non le interessano le cose divertenti o popolari. Vive con il padre alcolizzato in una cittadina di periferia, in un quartiere con le strade fiancheggiate da alberi e gente piena di senso civico: un posto che sembra meraviglioso, a passarci in macchina. Lavora in un riformatorio per adolescenti maschi, fa seguire le regole come le ha insegnato la sua educazione conservatrice e cattolica. Timbra il cartellino in entrata e in uscita, timorosa di essere punita o esclusa: nessuno potrebbe dire di lei che è una pervertita, una ladra o una bugiarda. La vita di Eileen potrebbe scorrere così per sempre, noiosa e spenta come le sue gonne di lana al ginocchio e le calze spesse. Ma non accade. Perché Eileen in realtà è una furia, i pensieri sempre in movimento, la mente come quella di un assassino. E il 1964 e la libertà non è lontana. E se la libertà avesse un nome ambiguo e seducente come Rebecca Saint John? L'impeccabile direttrice del carcere, dagli occhi di uno strano azzurro piscina tropicale e i modi pazzi dei ricchi straordinariamente belli? Forse, senza Rebecca, Eileen avrebbe passato il tempo giurando a Dio che sarebbe cambiata, sarebbe diventata una vera signora, avrebbe tenuto un diario, sarebbe andata in chiesa, avrebbe pregato, indossato vestiti puliti, scelto amiche carine, avrebbe fatto coppia fissa con un bravo ragazzo, si sarebbe occupata del bucato. Forse, senza Rebecca, Eileen non si sarebbe fatta strada da sola, un'orfana che si allontana in macchina in una gelida mattina di Natale...