Eileen, Anne Hathaway è una psicologa sexy e misteriosa nel primo trailer del thriller!

Anne Hathaway sta tornando nella sua miglior versione, quella di famme fatale. A svelarlo è il nuovo trailer di Eileen, nuovo thriller ambientato in un carcere che vede l'attrice affiancata da Thomasin McKenzie, una giovane che rimarrá profondamente affascinata dalla donna.

Nel corso della sua carriera Anne Hathaway è stata tante cose. Una giovane svampita ne Il diavolo veste Prada, una madre disperata in Les Miserables ma, di recente, sta passando la sua fase da diva indiscussa del cinema hollywoodiano nella maggior parte dei film a cui partecipa.



Nonostante fosse già stata resa ufficiale la partecipazione della Hathaway ad Eileen , nel trailer raggiunge un altro livello. La storia, ambientata in un carcere negli anni '60, vede al centro una giovane segretaria interpretata da Thomasin McKenzie (che ha raggiunto la fama mondiale grazie a JoJo Rabbit) che rimane fin da subito sorprendentemente affascinata dalla nuova psicologa consulente e dai suoi modi. La pellicola, presentata al Sundance Film Festival, sarà distribuita da Neon in tutti gli Stati Uniti ma non è ancora ben chiaro quando arriverà nei cinema europei ed italiani. Nonostante sia un noir, secondo alcune critiche potrebbe aspirare a diventare anche un grande successo del cinema commerciale.



Anne Hathaway ha parlato del futuro della sua carriera definendosi "appena all'inizio". Cosa ne pensi? Raccontatecelo nei commenti!