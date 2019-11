Effetto Star Wars, Adam Driver si guadagna la copertina di Rolling Stone

Manca ormai meno di un mese all'uscita al cinema di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e anche la carta stampata contribuisce ad alimentare il clima di attesa. Dopo le splendide cover celebrative di Entertainment Weekly, è la volta di Rolling Stone, che dedica la copertina del suo nuovo numero ad Adam Driver.

L'attore che interpreta Kylo Ren è ritratto con una t-shirt nera, mentre stringe al petto la maschera del suo personaggio. Il titolo che campeggia in copertina promette di andare "dentro la fine" dell'epopea du Skywalker.

La prima pagina di Rolling Stone, che si può vedere nella foto in calce all'articolo, anticipa anche le interviste a J.J. Abrams, Billie Dee Williams e allo stesso Adam Driver.

Il casco di Kylo Ren visto nella foto appartiene ora alla collezione personale di Driver. L'attore ha confessato al Late Show di aver portato a casa, come cimelio dal set, anche la spada laser e il suo costume. "È stato bello" ha detto parlando di come è stato appendere la sua spada laser al chiodo. "Ce l'ho anch'io, quindi l'ho appesa letteralmente. È in una scatola, ma è appesa. Ho preso un sacco di cose quest'ultima volta. Ho anche l'intero costume. L'ho chiesto, perché gli daranno la caccia."

All'inizio di quest'anno anche J.J. Abrams aveva parlato del valore simbolico della maschera di Kylo Ren. "Come quel classico processo giapponese di prendere ceramiche e ripararle, le parti rotte in un certo senso definiscono la bellezza del pezzo tanto quanto l'originale. Ammaccata come Ren, la maschera diventa una rappresentazione visiva di ciò. C'è qualcosa in questo che racconta la sua storia. Alla fine la sua maschera non lo nasconde e il suo comportamento viene rivelato."

Dopo che è stata scongiurata la vendita della sceneggiatura su eBay, è ormai quasi tutto pronto per l'uscita in sala di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.