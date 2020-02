Gli effetti delle Gemme dell'Infinito di Avengers: Infinity War riassunti in un'immagine

Se Endgame è stato il film più amato del 2019 un po' del merito lo deve anche alle interessanti premesse contenute in Avengers: Infinity War. La scena dello schiocco delle dita di Thanos, in particolare, ha rapito gli spettatori e ha spinto i fan a chiedersi quale fosse il ruolo di ciascuna gemma nell'esaudire i distruttivi desideri del villain.

Come si scopre ben presto nei film, ognuna delle Gemme dell'Infinito ha infatti un potere diverso, e per eliminare il 50% della popolazione dell'universo Thanos ha bisogno di possederle tutte nello stesso momento. Su Reddit, l'utente u/Excelsior1001 ha voluto creare un'infografica che ci spiega il loro funzionamento:

Gemma della Mente: per distinguere la vita

Gemma della Realtà: per eliminare i corpi

Gemma dell'Anima: per togliere la vita

Gemma del Potere: per compiere questo attacco di massa

Gemma dello Spazio: per raggiungere ogni parte dell'universo

Gemma del Tempo: per togliere la vita a tutti nello stesso momento

In effetti ciò che suggerisce l'immagine ha molto senso, ed ha subito raccolto grandi consensi. In Infinity War Thanos riesce a portare a termine la sua missione, nonostante gli sforzi degli Avengers. Alcuni utenti fanno però notare che un potere così grande poteva benissimo essere usato per altri fini, come creare la pizza perfetta o altri gustosi piatti.

Per veicolare questo immensa fonte di energia nei film viene usato un guanto, che ha subito caratterizzato Thanos. Nella foto backstage di Infinity War è possibile vedere la sua creazione.