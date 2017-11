Effects Reel mostra i segreti della Bat Caverna e la casa di Barry Allen in JL!

E' stato rilasciato un nuovo video effects reel he fa vedere tutto della, dell'interfaccia interna die del disastrato appartamento diin Justice League

A prescindere da quelli che possono essere i difetti di Justice League, è indubbio che visualmente sia un grande progetto, infarcito di easter egg per i fan. Molti dei quali, probabilmente, non riusciremo a scoprire prima del release della versione Blu-ray della pellicola. Tuttavia, adesso possiamo dare un'occhiata approfondita sia alla caverna supertecnologica di Batman, che all'appartamento di Barry Allen (Ezra Miller).

Divulgato online da Blind ltd, un'agenzia specializzata nel design dell'interfaccia utenti, il video effects reel mostra tutto, dai file dati di Bruce Wayne fino all'interfaccia interna di Cyborg e le immagini degli S.T.A.R. Labs.

Impressionante, non trovate? Diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto!

La sinossi del film: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."

Justice League è attualmente in programmazione nei cinema italiani.