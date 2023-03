EEAAO, il regista Daniel Kwan su Star Wars: Skeleton Crew: 'Non lasciatevi ingannare'

Poco più di una settimana fa trionfava agli Oscar Everything Everywhere All At Once, portandosi a casa ben 7 statuette. Ma a Daniel Kwan stanno arrivando già numerose lamentele per un progetto a cui ha preso parte.

In risposta a numerosi commenti riguardo al suo coinvolgimento nella serie Star Wars: Skeleton Crew, il regista ha pubblicato una storia Instagram con la seguente didascalia: "Tutte le persone che ci stanno taggando e accusando di essere stati influenzati dall'industria possono stare tranquille. Questi titoli sono spesso ingannevoli".

E ancora: "Non preoccupatevi. Non stiamo lavorando su una nuova serie, ne abbiamo diretto solamente un episodio. Jon Watts ci (lui e Daniel Scheinert) ha chiesto di farlo un bel po' di tempo fa. (Prima ancora che EEAAO uscisse). Amiamo Jon, amiamo l'universo Star Wars, amiamo imparare nuove persone, nuove tecnologie. Ma soprattutto avevamo bisogno di mantenere la nostra assistenza sanitaria, quindi abbiamo detto subito di sì".

Per concludere, il regista ha aggiunto: "L'abbiamo girato lo scorso anno. È stato incredibile lavorare con un cast e un team del genere, non vedo l'ora che lo vediate. Il nostro prossimo film sarà originale di Daniels, quindi potete smettere di preoccuparvi (e di disturbarmi).

Vi ricordiamo che Everything Everywhere All At Once è tornato nelle sale italiane: non perdetevelo!