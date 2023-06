EEAAO, i costumi arrivano nell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences

Nonostante sia stata scongiurata l'idea di un sequel di EEAAO, l'entusiasmo per il film è ancora decisamente alto. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha infatti aggiunto alcuni costumi iconici del film alla sua collezione.

Tra questi c'è il costume giallo e marrone di Jamie Lee Curtis.

Il CEO dell'Academy Bill Kramer ha rivelato che: "Siamo entusiasti e onorati di ampliare la collezione dell'Academy con questi pezzi eccezionali. Per essere ospitati nel nostro archivio, biblioteca e museo, questi componenti vitali del processo di produzione cinematografica evidenziano le discipline collaborative che sviluppano e producono i film che amiamo. Dimostrano anche la capacità unica dell'Accademia di preservare l'intera gamma di formati di storia del cinema. Siamo incredibilmente grati ai nostri donatori per i loro straordinari doni all'Academy e per il loro impegno nell'illuminare la storia del nostro cinema".

Mentre Jacqueline Stewart, direttrice e presidente dell'Academy Museum of Motion Pictures, ha dichiarato: “Queste nuove aggiunte alle nostre collezioni rappresentano la vasta gamma di film e registi che ci concentriamo sulla raccolta. Sostengono il nostro obiettivo di esporre il nostro pubblico - da studiosi e studenti a registi e amanti del cinema - a materiali che suscitano gioia, ispirazione ed esemplificano la ricca storia del cinema. Siamo entusiasti che queste collezioni iconiche saranno disponibili per ricerche future e impegno pubblico".



