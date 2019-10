Edward Norton contro Steven Spielberg nella polemica sulle sale cinematografiche e Netflix

Abbiamo visto il trailer e poster di Motherless Brooklyn, e in occasione della promozione del suo secondo film da regista, Edward Norton si è intromesso nell'ormai annosa questione che vede contrapposte la fazione pro-Netflix alla fazione pro-sala cinematografica.

Nello specifico, rifacendosi ad alcune note dichiarazioni di Steven Spielberg, già commentate da Jason Blum e molte altre figure di spicco di Hollywood, Norton ha spiegato che, a suo avviso, non è lo streaming che sta uccidendo l'esperienza di visione al cinema, bensì l'inadeguatezza delle strutture.

"Se c'è qualcuno con cui non sono d'accordo in questa faccenda, con tutto il rispetto, ma è Steven Spielberg. Netflix ha investito molto con Roma a livello di distribuzione nelle sale, più di quanto non avrebbe fatto qualsiasi altra etichetta di un qualsiasi altro studio. Hanno messo nei cinema un film in bianco e nero in lingua spagnola in tutto il mondo. Centinaia di cinema, non solo alcuni cinema; forse solo la Sony Pictures Classics avrebbe fatto una cosa simile. Hanno speso più soldi per distribuirlo di quanto chiunque altro sarebbe stato disposto a spenderne. Non puoi dirmi che ci sono un sacco di persone che girano film in bianco e nero in lingua spagnola e trovano chi vuole investire in quel progetto. E non puoi dirmi che ci sono molti posti in cui realizzare documentari in cinque parti sui Central Park Five. Grazie a Netflix e alla sua avanguardia c'è spazio per molti più tipi di storie e voci da ascoltare, raccontare e celebrare. È incredibile, cosa sta succedendo."

L'attore, regista e sceneggiatore ha proseguito:

"Se dovessi scegliere il singolo grande fattore che contribuisce alla decisione del pubblico di guardare i film su Netflix piuttosto che andare nei cinema, direi che la colpa è dei cinema. Molti lesinano sull'illuminazione. La gente non ha idea di quanti cinema lo facciano, ma molti cineasti sanno che, e lo dico perché conosco personalmente molti di loro che hanno iniziato ad indagare sulla faccenda, molti sanno che oltre il 60 percento dei cinema americani utilizza il proprio proiettore con quasi la metà della luminosità richiesta dal contratto. Sono le catene teatrali che stanno distruggendo l'esperienza teatrale, punto e basta. Nessun altro. Stanno offrendo un suono scadente e un'immagine sfocata, e nessuno li richiama. Se offrissero quello che davvero potrebbero offrire con strutture adeguate al cento per cento, la gente direbbe: 'Wow, cavolo, è fantastico, non posso avere queste cose a casa mia'. E' come quando Christopher McQuarrie e Tom Cruise hanno segnalato il motion smoothing, dicendo a tutti di disattivarlo perché altrimenti avrebbe rovinato la visione casalinga di un film pensato per il cinema. Bene, io voglio che le persone entrino letteralmente nel loro cinema di fiducia, trovino il direttore e gli dicano: 'Se queste immagini mi sembrano poco luminose, dovrai ridarmi i soldi. Perché sto pagando per un'esperienza premium. Sono entrato e ho testato il controllo di qualità del mio film in un teatro nel quale era in esecuzione Captain Marvel: 14 è la specifica su cui dovrebbe funzionare il proiettore, e quello stava andando a 6.2. Ciò significa che stava letteralmente proiettando meno della metà della luce che avrebbe dovuto proiettare."

