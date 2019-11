Edward Norton spiega perché voleva girare Motherless Brooklyn da 20 anni

Presentato in anteprima italiana alla recente Festa del Cinema di Roma, Motherless Brooklyn - I segreti di una città è un progetto che Edward Norton vuole portare sul grande schermo da ben 20 anni, ovvero da quando è stato pubblicato il romanzo originale nel 1999.

Non a caso, dopo aver esordito alla regia 19 anni fa con Tentazioni d'amore l'attore non ha più fatto ritorno dietro la macchina da presa, almeno finora: con Motherless Brooklyn e in particolare con il suo protagonista, il detective privato Lionel Essrog, Norton ha infatti trovato una perfetta "affinità"

Parlando con CinemaBlend durante l'evento stampa di presentazione del film, Norton ha spiegato: "All'inizio, sono rimasto totalmente affascinato da questo personaggio, e mi ha colpito anche l'aggancio emotivo che [l'autore] Jonathan Lethem mette in gioca già dalla prima pagina. Riesce a fare una cosa che sogni di fare in ogni film, che è creare affinità con un personaggio fin dall'inizio."

Come vi abbiamo anticipato nella nostra recensione di Motherless Brooklyn, il film racconta la storia del detective privato Lionel Essrog, affetto dalla sindrome di Tourette e impegnato nell'indagine dell'omicidio del suo mentore e amico Frank Minna. Per risolvere il mistero della sua morte, dovrà inoltrarsi nei bassifondi della Brooklyn degli anni '50, tra corruzione, facoltosi salotti e jazz club, cercando di onorare la memoria del suo unico amico.

Qui potete trovare trailer di Motherless Brooklyn.