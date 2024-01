Edward Norton rimpiazza Benedict Cumberbatch nel film su Bob Dylan! Ecco chi sarà

Un film incentrato sulla vita di uno come Bob Dylan non può non affidarsi a nomi di spessore: dal regista James Mangold ai protagonisti Timothée Chalamet ed Elle Fanning, Hollywood sembra in effetti aver deciso di dedicare la giusta attenzione a questo A Complete Unknown, e a riprova di ciò ci sono le ultime novità sul cast.

Qualche tempo dopo le notizie sul coinvolgimento dello stesso Bob Dylan nel progetto, infatti, ecco arrivare come un fulmine a ciel sereno il forfait di Benedict Cumberbatch: il Doctor Strange del Marvel Cinematic Universe non potrà prender parte al film di James Mangold per un problema di sovrapposizione di impegni, ma al suo posto ci sarà qualcuno che difficilmente lo farà rimpiangere.

Stiamo parlando di Edward Norton, il cui ingresso nel cast di A Complete Unknown è stato annunciato proprio pochi minuti fa: alla star di Fight Club spetterà quindi il compito di sostituire Cumberbatch nel ruolo di Pete Seeger, ritenuto insieme a Woody Guthrie e allo stesso Dylan uno dei più importanti cantautori folk del secolo scorso.

Pur dotato di quel caratteraccio che tutti conosciamo, Norton è comunque uno che difficilmente sbaglia un'interpretazione: impossibile, dunque, dire che non si sia puntato in alto anche in questo caso! E voi, cosa ne dite? Sarà stata la scelta giusta? Diteci la vostra nei commenti!