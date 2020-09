Edward Norton, quando un undicenne svelò la fine della storia con Salma Hayek

Agli inizi degli anni 2000 quella composta da Edward Norton e Salma Hayek fu una coppia chiacchieratissima: le due star cominciarono a frequentarsi nel 1999 e la loro relazione durò fino al 2003, anno durante il quale le loro strade si divisero.

A differenza di tanti altri colleghi, però, Norton e Hayek non amavano particolarmente il fatto che la loro vita privata potesse finire al centro dell'attenzione di stampa, paparazzi e fan: i due mantennero quindi un livello di riserbo piuttosto alto per tutta la durata della loro storia, arrivando addirittura a non lasciar trapelare praticamente nulla sulla rottura.

Un'impresa non da tutti nel giro di Hollywood, in parte vanificata dall'antagonista che non ti aspetti: il ruolo del colpevole in questa storia lo rivestì Daryl Sabara, giovanissima star di Spy Kids. Nel luglio del 2003, infatti, l'allora undicenne attore dichiarò durante un'ospitata televisiva che "[Salma] non sta più con Ed" (per chi non lo ricordasse, la star messicana faceva parte del cast del terzo capitolo di Spy Kids).

Insomma, i due poveri ex-fidanzati videro vanificare i loro sforzi dalla nemica più insospettabile: l'ingenuità di un ragazzino di 11 anni. Tornando al presente, intanto, vediamo perché Edward Norton non entrò a far parte degli Avengers.