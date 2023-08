Edward Norton compie 54 anni: 'Una parte di me detesta il lavoro da attore'

Edward Norton non è certo uno degli attori con cui sia più facile lavorare: la star di Fight Club e Schegge di Paura ha la fama di essere un vero e proprio piantagrane sul set, ragion per cui più di un regista sembra nutrire ormai una certa reticenza nei suoi confronti. Ma da dove deriva questo atteggiamento indisponente?

L'attore, che nei mesi scorsi ha scoperto di essere un discendente della vera Pocahontas e che oggi spegne 54 candeline, ha in effetti un caratterino niente male, ma soprattutto non ha mai nascosto di non sopportare, almeno in parte, quello stesso lavoro nel quale è sempre riuscito ad ottenere risultati eccellenti.

"C'è una parte di me che detesta il lavoro di attore. Mi spiego: un pittore, uno scultore, un fotografo, possono anche non vendere, ma nessuno può impedire loro di produrre la loro arte. Un attore no: ha sempre bisogno di qualcuno che ti dica di sì. Qualcuno che si degni di darti un'opportunità, e questo mi secca" furono le sue parole.

Possibile che dietro l'intrattabilità del nostro Edward ci sia questa sensazione di dover sempre dipendere da qualcun altro? Per uno come lui immaginiamo sia una cosa non facile da digerire! Noi, comunque, speriamo di tornare a vederlo più spesso sul grande schermo, caratteraccio o meno.