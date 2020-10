Edward Cullen ha il pene ghiacciato? Su TikTok spopola la folle teoria su Twilight

Di teorie sui generis su ogni ramo dello scibile umano i social ce ne hanno regalate a bizzeffe nel corso dell'ultimo decennio: quella su Twilight che in queste ore circola tra gli utenti di TikTok, però, è senza ombra di dubbio una delle più singolari in cui ci sia mai capitato di imbatterci.

Andiamo subito al dunque: secondo alcuni utenti di TikTok Edward Cullen avrebbe il pene ghiacciato. Una teoria alquanto singolare, dicevamo, ma effettivamente tutt'altro che priva di senso: come ben ricorderà chiunque abbia letto o visto Twilight, infatti, il nostro vampiro viene sempre descritto come un essere glaciale anche fisicamente parlando.

Se le labbra del nostro Edward sono "gelide come il marmo", dunque, perché non dovrebbe valere lo stesso anche per altre parti del suo corpo? La questione, a questo punto, si sposta su un piano più tecnico: essendo le basse temperature del corpo di Edward dovute alla mancanza di sangue nelle vene, in che modo il vampiro interpretato da Robert Pattinson è riuscito a compiere i suoi... "Doveri coniugali"?

Secondo alcuni fan l'assenza di sangue sarebbe compensata dal ghiaccio che scorrerebbe da quelle parti... Ma preferiamo non indagare oltre! L'inchiesta partita su TikTok, d'altronde, ha già esplorato tutto l'esplorabile, arrivando anche a chiedersi quali fossero le sensazioni di Bella durante il sesso orale con il suo compagno dalle temperature simili a quelle di un ghiacciolo.

Meccaniche sessuali a parte, ecco 7 clamorose teorie sulla protagonista di Twilight che probabilmente non conoscevate; i lettori di Midnight Sun, intanto, assicurano che il libro vi farà cambiare completamente idea su Edward Cullen.