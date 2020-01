Edoardo Pesce è Alberto Sordi nel trailer di Permette? diretto da Luca Manfredi

Arriverà nelle sale con un'uscita evento di tre giorni (24-25-26 febbraio) il nuovo film di Luca Manfredi, che racconta la straordinaria figura di Alberto Sordi, il suo talento e la sua incredibile carriera. Il titolo del film è Permette?, con protagonista Edoardo Pesce nei panni del grande attore romano. Il film verrà poi trasmesso su Rai 1.

Online è stato distribuito il teaser trailer del film, che ripercorrerà vent'anni della vita e della carriera di Sordi, dal 1937 al 1957; periodo nel quale l'attore si farà conoscere per il doppiaggio di Oliver Hardy e per i suoi lavori in radio e nei varietà.

Un Alberto Sordi inedito è quello mostrato dal film, che percorre anche il suo percorso più intimo tra famiglia, amori e amicizie.

In seguito all'espulsione dall'Accademia dei Filodrammatici di Milano, a causa del suo marcato accento romano, Sordi torna nella Capitale e si dedica al doppiaggio e ai palcoscenici teatrali e radiofonici, con il personaggio di Mario Pio. Il trionfo, l'amore con Andreina Pagnani e l'amicizia con Federico Fellini, che lo dirigerà poi in I vitelloni e Lo sceicco bianco.

Il cast di Permette?, oltre a Edoardo Pesce, comprende anche Pia Lanciotti (Andreina Pagnani), Alberto Paradossi (Federico Fellini), Paola Tiziana Cruciani, Luisa Ricci, Michela Giraud e Paolo Giangrasso. E con Giorgio Colangeli, Sara Cardinaletti e Lillo.

