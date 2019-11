Edoardo Leo e Stefano Accorsi nel trailer di La Dea Fortuna di Ferzan Özpetek

Warner Bros. ha diffuso il nuovo trailer di La Dea Fortuna, pellicola diretta da Ferzan Özpetek che vede protagonisti Edoardo Leo e Stefano Accorsi. Inizialmente previsto nelle sale a fine novembre, il film è slittato di quasi un mese, confermando la release per il 19 dicembre. True Colors si occuperà della distribuzione internazionale.

Edoardo Leo e Stefano Accorsi interpretano Alessandro e Arturo, fidanzati da oltre quindici anni anche se la loro relazione è in crisi ormai da tempo.

Alessandro lavora come idraulico mentre Arturo è uno scrittore che si vede costretto a lavorare come traduttore per sbarcare il lunario.

La loro quotidianità viene ravvivata da due bambini di 9 e 12 anni, affidatigli dall'amica di Alessandro, Annamaria (Jasmine Trinca), che soffre di alcuni problemi di salute.



Le riprese si sono divise tra Roma e la Sicilia, tra Bagheria e Palermo, perpetuandosi per circa otto settimane.

Il cast di La Dea Fortuna comprende anche la sceneggiatrice Barbara Alberti, Filippo Nigro, Serra Yilmaz, Edoardo Brandi e Pia Lanciotti.

Ferzan Özpetek torna dietro la macchina da presa a distanza di due anni dalla sua ultima fatica, Napoli velata, uscito nelle sale nel 2017, con Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi. Özpetek si è occupato del soggetto e della sceneggiatura del film insieme a Gianni Romoli - che ha prodotto anche il film con Tilde Corsi - e Silvia Ranfagni.

Le musiche sono di Pasquale Catalano.