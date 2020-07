Edoardo Leo, le 5 migliori prove della star di Smetto Quando Voglio e Perfetti Sconosciuti

Edoardo Leo è sicuramente uno dei migliori esponenti di quella scuola di attori italiani che, negli ultimi anni, sembra aver portato nuova linfa nel cinema del nostro Paese: tra un Marinelli e un Borghi, un Mastandrea e un Germano il nostro è stato capace di distinguersi con alcune interpretazioni davvero degne di nota.

Cerchiamo allora di capire quali siano state le migliori prove di una carriera che, con ancora tanti anni davanti, riserverà al buon Edoardo e al cinema italiano sicuramente tante altre soddisfazioni: la scelta, comunque, è già ora decisamente ardua.

Consideriamo come un solo titolo la trilogia di Smetto Quando Voglio, tra i più interessanti esperimenti del cinema nostrano in quest'ultimo decennio nonché forse definitivo trampolino di lancio per un Edoardo Leo comunque già abbastanza affermato; fra i tre film di Sydney Sibilia piazzeremmo poi anche Noi e la Giulia, che nel 2015 valse un David Giovani all'Edoardo Leo regista oltre che attore.

Anche La Mossa del Pinguino, brillante debutto di Claudio Amendola alla regia, segna una delle migliori prove del nostro (che non a caso fu premiato con la candidatura al David come Miglior attore protagonista); impossibile poi non nominare quella perla che è Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, apprezzatissimo anche all'estero.

In ultimo ci sembra giusto buttare uno sguardo anche al piccolo schermo, dove va senz'altro ricordato il Nembo Kid interpretato da Leo nella splendida Romanzo Criminale - La Serie di Stefano Sollima.