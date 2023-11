Edith Piaf sarà la protagonista del suo biopic grazie all'Intelligenza Artificiale!

Per la gioia dei fan, un nuovo film biografico su Edith Piaf è ora in lavorazione: la durata sarà di 90 minuti, mentre la voce e l'immagine della cantanutrice francese verranno ricreati attraverso l'Intelligenza Artificiale.

In particolare, lo strumento informatico è stato "addestrato" grazie a centinaia di clip d'archivio, contenenti, appunto, le registrazioni di Piaf: alcune di esse risalgono a quasi un secolo, così da ricostruire al meglio il periodo tra gli anni '20 e '60. Non mancheranno le canzoni più iconiche, come La Vie en rose e Non, je en replacete rien.

Ad aggiungere altri dettagli è Julie Veille, l'ideatore del progetto: "Durante la realizzazione del film, ci siamo chiesti: 'Se Edith fosse ancora tra noi, quali messaggi vorrebbe trasmettere alle ultime generazioni?'. La sua storia è caratterizzata da un'incredibile resilienza, ma anche dal superamento di mille difficoltà e dalla costante sfida contro le norme sociali. Il nostro obiettivo? Sfruttare gli ultimi progressi dell'animazione e della tecnologia per portare questa storia intramontabile sul grande schermo, senza distinzioni di età". Non tutti, però, sono d'accordo sull'utilizzo di sistemi simili: basti pensare alle accuse di Tom Hanks contro l'Intelligenza Artificiale, in grado di ricreare chiunque senza rispettare la legislazione vigente.

Classe 1915, Edith Piaf (pseudonimo di Edith Giovanna Gassion) veniva soprannominata "l'ugola insanguinata", soprattutto grazie alla sua voce ricca di sfumature. I concerti all'Olympia, le aperture dell'Ed Sullivan e l'esibizione alla Carnegie Hall di New York bastano per esprimere il suo talento, ma purtroppo le tragedie sono state altrettante: dopo una lunga, sofferta lotta contro la dipendenza da alcol e droghe, la cantante è morta di cancro al fegato a 47 anni. Confidiamo che il progetto di Veille riuscirà a delinearne al meglio la poliedrica biografia.

A proposito, sapevate che Christopher Nolan voleva eliminare la canzone di Edith Piaf da Inception? Per fortuna, le cose sono andate diversamente!