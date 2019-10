È di Edith Piaf la canzone del trailer di Birds of Prey

I film della DC in orbita Suicide Squad sembrano voler continuare a fare della colonna sonora uno dei propri punti di forza: a tracciare il percorso fu proprio il capostipite di David Ayer, con The Ballroom Blitz dei The Sweet a fare da tappeto al primo trailer e la sua OST che mixava Twenty One Pilots, Skrillex, Lil Wayne e tanti altri.

Non sembra voler essere da meno questo Birds of Prey, il cui primo trailer ufficiale ci ha offerto un primo sguardo alle folli gesta di Harley Quinn sottolineata da una canzone francese che in molti avranno riconosciuto, pur senza ricordarne o conoscerne il titolo.

Non che trovare una canzone tramite il proprio smartphone sia un'operazione ardua, ma per una volta ci travestiamo noi da Shazam e sveliamo l'arcano a chi ne avesse bisogno: il pezzo in questione è Hymne à l'Amour di Edith Piaf, che con la sua eleganza fa meravigliosamente a pugni con la sguaiatezza dei modi del personaggio di Margot Robbie.

La celebre artista francese non è nuova ad incursioni nel mondo del cinema, d'altronde: la maggior parte di voi ricorderà sicuramente il ruolo fondamentale che Non, Je ne Regrette Nien giocava nel cult nolaniano Inception, fungendo da sveglia per il personaggio di Leonardo Di Caprio.

Il trailed di Birds of Prey comunque ci ha sicuramente incuriositi, ma anche fornito una certezza che era nell'aria da un po': nel DC Extended Universe sembra non esserci più spazio per Joker, o almeno non per quello interpretato da Jared Leto.