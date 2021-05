Edge of Tomorrow: il sequel si farà? Risponde Emily Blunt

Del sequel di Edge of Tomorrow si parla ormai da diverso tempo e iniziano a passare ormai davvero troppi anni dall'uscita dell'originale, tanto che il pubblico potrebbe cominciare a dimenticarsi dell'esistenza del cult con Tom Cruise e Emily Blunt. Nel corso degli ultimi mesi sono stati diversi gli aggiornamenti e ora Blunt torna sul film.

Ospite dell'Howard Stern Show, Emily Blunt è tornata a parlare del sequel di Edge of Tomorrow allontanando tuttavia le speranze su una produzione imminente della pellicola: "Onestamente penso che quel film sia troppo costoso da realizzare. Semplicemente non so in che modo riusciremmo a realizzarlo".

Recentemente, era stato il regista Doug Liman a confermare che la sceneggiatura del nuovo capitolo - che dovrebbe intitolarsi Live, Die, Repeat and Repeat in riferimento al titolo alternativo della pellicola originale - non è ancora stata ultimata. Tuttavia non si tratta di un impedimento, visto che anche le riprese di Edge of Tomorrow sono partite prima che lo script venisse completato.

A detta del regista, dunque, è solo una questione di tempo: il progetto entrerà effettivamente in sviluppo quando lui, Cruise e Blunt saranno contemporaneamente liberi da altri impegni. "È così che funziona Hollywood. Le star sono ciò che permettono ai progetti di ricevere il via libera, e se dalla tua hai Tom Cruise ed Emily Blunt, prima o poi il film si farà" ha spiegato Liman.

La parte più difficile sarà dunque riuscire a trovare un buco nel fitto calendario di impegni di Cruise, attualmente impegnato sul set di Mission: Impossibile 7 e 8 (sia come interprete principale che in veste di produttore) e già prenotato da Elon Musk e lo stesso Liman per le riprese del primo film girato nello spazio.