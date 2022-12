Edge of Tomorrow, Emily Blunt e quel consiglio ''poco carino'' di Tom Cruise

Dopo aver detto la sua sul sequel di Edge of Tomorrow, Emily Blunt ha svelato un dettaglio poco carino riguardante proprio il collega nel film Tom Cruise. Impegnati con le riprese della pellicola, il noto attore statunitense è stato protagonista di una commento inappropriato sulla Blunt.

In occasione della sua partecipazione al podcast SmartLess, l'attrice ha infatti rivelato in che modo Cruise le si rivolse durante le riprese di Edge of Tomorrow.

Intervistata da Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett, ha così raccontato: ''Dovevamo indossare queste tute enormi, che credo sarebbero risultate fantastiche se le avessimo realizzate in CGI, ma volevamo farlo in modo tattile'', ha spiegato: ''Quando si sente la parola 'tattile', si pensa che suoni bene e accogliente, ma non c'era nulla di accogliente in questi abiti. Erano tipo 85 libbre ed era così pesante che , la prima volta che l'ho indossata ho iniziato a piangere e Cruise non sapeva cosa fare''. L'attrice ha poi continuato: ''Gli dissi. Mi sento un po' nel panico per le riprese e lui mi ha fissata a lungo, senza sapere cosa fare, per poi dirmi: Dai, smettila di fare la femminuccia, ok?''.

Una risposta che oggi strappa un sorriso alla Blunt, ma che all'epoca non la aiutò molto nella gestione della situazione. Chissà se avremo mai un sequel della pellicola, per il momento pare che sia proprio Tom Cruise ad avere in mano il destino di Edge of Tomorrow.