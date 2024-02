Edge of Tomorrow, Emily Blunt apre al sequel: 'Potrebbe essere bello'

Emily Blunt è tornata a parlare della possibilità del fatto che Edge of Tomorrow 2 possa finalmente vedere la luce. L’attrice si è dimostrata disposta a tornare a lavorare su un eventuale sequel, convinta del fatto che possa essere prodotto qualcosa di buono, nonostante i tanti anni passati dalla pubblicazione del primo e apprezzatissimo film.

Dopo aver parlato del nuovo accordo tra Tom Cruise e Warner che renderebbe più vicino Edge of Tomorrow 2, torniamo ad occuparci del possibile secondo capitolo del film che ha visto protagoniste le due stelle di Hollywood per riportare le parole di Emily Blunt durante un episodio dell’Happy Sad Confused Podcast.

Interrogata in merito all’eventualità di un secondo lungometraggio, l’attrice ha dato il suo assenso all’idea, spiegando come però le cose potrebbero non essere automatiche e immediate: “Un sequel potrebbe essere bello. Penso che la prima volta che ne abbiamo parlato sia stato subito prima che facessi Mary Poppins, quindi un bel po’ di tempo fa. Credo che se lo faremo, dovremo immaginare da capo l’aspetto di questo sequel”.

L’idea di un secondo capitolo nasce infatti già nel 2016, subendo però una grave battuta d’arresto nel 2019, con la richiesta di una riscrittura della sceneggiatura che ha rallentato il percorso di produzione.

I recenti sviluppi nella relazione di lavoro tra Tom Cruise e la Warner, come già accennato, sembrano indirizzare sulla giusta strada l’inizio di lavori che sembrano agognati tanto dal pubblico quanto da tutti gli attori chiamati in causa nella realizzazione dell’opera.

In attesa di poter avere nuove informazioni a proposito dell’atteso sequel, vi lasciamo alla nostra recensione di Edge of Tomorrow.