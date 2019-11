Edge of Tomorrow: Doug Liman non sa ancora quando verrà girato il sequel

La sceneggiatura di Edge of Tomorrow 2 è pronta ma l'arrivo del film nelle sale è tutt'altro che vicino. A confermarlo è lo stesso regista Doug Liman, che in una recente intervista con Collider ha parlato dei suoi progetti futuri tra cinema e serie TV.

Dopo aver toccato vari argomenti, tra cui i discussi reshoot del Chaos Walking con Daisy Ridley e Tom Holland e la serie originale YouTube Impulse, Liman ha risposto ad una semplice domanda: quali sono le possibilità che Edge of Tomorrow 2 venga effettivamente realizzato?

"Onestamente non ne ho idea" ha detto il regista. "Tra i miei impegni, quelli di Tom Cruise e quelli di Emily Blunt, è molto dura. Sicuramente è un mondo che amo e che, come Impulse, ha ancora molto da raccontare. Quello che mi piace della TV è che puoi arrivare a nuovi stagioni perché sono integrate nello sviluppo. E c'è ancora molta storia da raccontare, con Emily Blunt e Tom Cruise, nel mondo di Edge of Tomorrow. È la stessa cosa di Impulse, dove pensavo 'Non sarebbe divertente se...? Non sarebbe bello se...?' Edge of Tomorrow viene letteralmente da me e Tom Cruise che diciamo 'Non sarebbe figo se...?'"

Liman ha poi spiegato meglio il suo approccio ai nuovi progetti: "Molte cose non hanno trovato spazio nel film. Sono partito dicendo 'Cosa sarebbe divertente per me?' Mi sono messo nei panni del pubblico. La questione non è cosa voglio girare, ma se sarebbe divertente da vedere per gli spettatori. Con Impulse, stavo fantasticando su tutte le cose diverse che puoi fare con il teletrasporto, ma quello è cui pensavo veramente era, come ti sentirai quando lo guarderai?. Cosa sarebbe divertente da vedere sullo schermo?"

Lo sviluppo del sequel rimane comunque in cantiere alla Warner Bros., che ha svelato il progetto lo scorso marzo: resta solo da capire quando Cruise e la Blunt saranno disponibili per partecipare alle riprese del film.