Edge of Tomorrow 2: prime novità sulle riprese del film con Tom Cruise ed Emily Blunt

Solo pochi giorni fa Doug Liman aveva ribadito di non sapere quando partiranno le riprese di Edge of Tomorrow 2, visti i numerosi impegni di Tom Cruise ed Emily Blunt. Secondo quanto riportato da HN Entertainment, però, sono emersi dei primi dettagli sulla produzione del sequel.

Secondo il report, che fa comunque notare che le informazioni sono preliminari e valide solo se il film avrà effettivamente il via libera, le riprese di Live Die Repeat and Repeat (questo il titolo provvisorio) si svolgeranno ai Warner Bros. Studios Leavesden di Watford, in Inghilterra.

Al momento è confermato il ritorno di entrambi i protagonisti, ma come detto sia Cruise che la Blunt hanno in programma diversi progetti, con la star di Mission: Impossible che deve girare due sequel back-to-back della saga action. Stando a HN, le riprese difficilmente inizieranno comunque prima del 2021 (a restare ottimisti).

Liman ha da poco confermato che la sceneggiatura del film è pronta, e dunque resta solo da capire quando (e se) lo studio si accorderà con le due star per dare il via alla produzione del sequel, la cui data di uscita ovviamente non è ancora stata rivelata.

