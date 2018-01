Edge of Tomorrow 2 potrebbe essere il prossimo film di Doug Liman

Lo scorso ottobre, il regista Doug Liman aveva annunciato che la sceneggiatura diera ormai pronta. Da allora, però, non si è saputo più niente. In una nuova intervista, Liman torna ad aggiornare sul progetto.

"Stiamo lavorando alla sceneggiatura... non abbiamo più problemi legati ai nostri impegni" spiega il regista Doug Liman in un'intervista con Collider "E' uno di quei film che faremo soltanto se amiamo abbastanza lo script. Non è uno di quei progetti che lo studio ti spinge a realizzare a tutti i costi e non gli frega se esce bene o male. Se la pellicola verrà realizzata, sarà perché io, Emily Blunt e Tom Cruise ci siamo appassionati al progetto stesso. Emily non ha bisogno di questo film, Tom non ha bisogno di questo film, né ne ho bisogno io. Lo faremo soltanto se ci crederemo. Abbiamo una storia che tutti e tre amiamo, quindi stiamo lavorando duramente sulla sceneggiatura".

Insomma, Liman ha le idee chiare e sembra proprio che questo Edge of Tomorrow 2 potrebbe finire per essere il suo prossimo lavoro. Infatti, a questa domanda, il regista replica: "Potrebbe essere il mio prossimo film! Ha tutte le possibilità per esserlo".



Chissà se, effettivamente, sarà il suo prossimo lavoro! Vi terremo aggiornati a riguardo.