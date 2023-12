Edge of Tomorrow 2, guai per il sequel con Tom Cruise e Emily Blunt? Pessime novità

Mentre emergevano dal web i primi rumor su Top Gun 3, curiosamente l'attrice Emily Blunt frenava gli entusiasmi dei fan in merito ad un altro atteso sequel di Tom Cruise, l'action fantascientifico Edge of Tomorrow 2.

Durante una nuova intervista con Variety, infatti, l'attrice di A Quiet Place e Oppenheimer ha detto che per Edge of Tomorrow 2 è sempre stata una questione di pessimo tempismo, cosa abbastanza ironica considerata la trama basata sui loop temporali, e che il timore è che il treno per la sua realizzazione possa essere ormai già partito: "Io e Doug [Liman, il regista, ndr] ne parliamo continuamente. So che Tom vuole farlo, si spera, ad un certo punto. Ma sono anche passati dieci anni da quando abbiamo realizzato il capitolo originale. Un tempo c'era una sceneggiatura fantastica per il sequel, ma temo che quella storia oggi non funzionerebbe più, probabilmente avrebbe funzionato solo se lo avessimo girato otto anni fa. Non sto dicendo che siamo invecchiati troppo, ma bisogna tener conto che siamo dieci anni meno giovani di un tempo!".

Nel corso degli anni ci sono stati numerosi aggiornamenti sul sequel di Edge of Tomorrow, arrivati principalmente dalla co-protagonista Emily Blunt e dal regista Doug Liman, con l'attrice che qualche tempo fa aveva confermato che l'ultima bozza della sceneggiatura è stata completata all'inizio del 2023. In precedenza, durante un'intervista del 2018, Liman aveva anche rivelato che il titolo scelto per il progetto è Live Die Repeat and Repeat, anche se da allora le cose potrebbero essere molto cambiate.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, quando e se arriveranno.