Edge of Tomorrow 2, Emily Blunt non ha dubbi: 'Mi piacerebbe farne un altro'

Ancora non si hanno notizie certe a proposito dei Edge of Tomorrow 2 sequel del film del 2014 con Tom Cruise e Emily Blunt. Il film, la cui produzione è stata annunciata nel 2015 è ancora in fase di gestazione e in un’intervista rilasciata a Deadline, l’attrice ha cercato di spiegare i motivi dietro una produzione tanto farraginosa.

Mentre ci prepariamo a gustarci nei cinema l’ultimo film di Tom Cruise, quel Mission: Impossibile - Dead Reckoning- Parte Uno di cui vi lasciamo il fantastico trailer, ancora non possiamo avere notizie certe a proposito del ritorno dell’attore nei panni del maggiore William Cage nel sequel di Edge of Tomorrow.

A seguito del successo del primo film, tratto dalla light novel All You Need is Kill, la Warner Bros. aveva dato l’ok a un secondo capitolo che però, dopo otto anni di indiscrezioni sembra ancora lontano e quasi perso in una specie di oblio.

L’attrice di A Quiet Place ha detto la sua a proposito della realizzazione del sequel, mostrandosi allo stesso tempo desiderosa di poterne fare parte ma non del tutto certa che la cosa potrà mai avvenire: “Beh, mi piacerebbe farne un altro. Non so quando e non so come, ma mi piacerebbe molto. Certo, non so se la mia schiena potrebbe sopportarlo. Ho amato molto quell’esperienza e mi piacerebbe lavorare di nuovo con Doug Liman. È come se dovessimo creare qualcosa di ambizioso tanto quanto il primo”.

Edge of Tomorrow è stato un grande successo sia per quanto riguardi il pubblico che per la critica ed è stato apprezzato per la sua capacità di prendere dei temi tipici della fantascienza riproponendoli in maniera originale.

Dopo l’annuncio da parte di Liman che la sceneggiatura del secondo film era finalmente stata completata nel 2019, e dopo numerosi ritardi, abbiamo appreso che la Warne Bros. sarebbe stata segretamente al lavoro per realizzare una serie di tv di Edge of Tomorrow di cui ancora non ci è dato di sapere nulla se non che la casa di produzione del primo film abbia intentato una causa contro la Warner a tale proposito.

In attesa di avere nuove informazioni almeno su uno dei due progetti di cui si è vociferato, vi lasciamo alla nostra recensione di Edge of Tomorrow.