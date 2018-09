Edge of Tomorrow 2, Christopher McQuarrie fornisce un piccolo update sul sequel

L'ultimo aggiornamento sull'atteso e a lungo posticipato Edge of Tomorrow 2 (o Live Die Repeat and Repeat, come vorrebbe Doug Liman) risale allo scorso luglio, quando lo stesso regista spiegava di avere tra la mani "una storia molto bella" e di "starci lavorando sopra", ma oggi a parlare del film è intervenuto anche Christopher McQuarrie.

Il regista di Mission: Impossible - Fallout, lo ricordiamo, è anche un eccellente sceneggiatore, Premio Oscar per I Soliti Sospetti e anche co-firmatario dello script di Edge of Tomorrow. Per il sequel, quindi, dovrebbe tornare a collaborare alla sceneggiatura, se non addirittura a produrlo anche, quindi, in un recente Q&A via Twitter, McQuarrie ha avuto modo di rispondere a una domanda sul film.



Questa chiedeva se ci fossero dei piani effettivi sul sequel (domanda fatta molte volte anche a Liman), e il regista e sceneggiatore ha così risposto: "Sì, ci stiamo lavorando. Non ho però idea di come verrà o quando arriverò al momento". Questo significa che il processo pre-produttivo procede ancora molto a rilento, anche per via dei vari impegni del cast, su tutti di Cruise e di Emily Blunt, di recente impegnata con Mary Poppins Returns e Jungle Cruise -progetti di un certo interesse.



Così, Live Die Repeat and Repeat non ha per ora alcuna data d’uscita ufficiale, ma vedrà tornare Tom Cruise ed Emily Blunt nei rispettivi ruoli, così come vedrà il ritorno di Doug Liman in cabina di regia. Queste le uniche sicurezze.