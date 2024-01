Edge of Tomorrow 2 è più vicino dopo l'accordo tra Tom Cruise e Warner?

Nella giornata di ieri Tom Cruise ha stretto un accordo con Warner Bros. Discovery, una notizia che ha alimentato le speranze dei fan di Edge of Tomorrow, che da tempo chiedono un secondo capitolo cinematografico. In base all'accordo, Cruise lavorerà con Michael De Luca e Pam Abdy, presidenti e CEO del WB Motion Picture Group.

L'obiettivo sarebbe quello di sviluppare film originali e franchise e magari un sequel molto atteso come Edge of Tomorrow 2.

Basato sul romanzo del 2004 di Hiroshi Sakurazaka, All You Need Is Kill, Edge of Tomorrow è uscito nelle sale nel 2014. Diretto da Doug Liman, il film racconta la storia di un futuro in cui l'Europa è invasa da una razza aliena e quando il Maggiore William Cage (Cruise) è costretto ad unirsi ad un'operazione di sbarco contro la suddetta razza aliena, finisce in un loop temporale che lo vede morire ripetutamente mentre cerca un modo per fermare gli invasori alieni. Nel film appaiono Emily Blunt, Bill Paxton e Brendan Gleeson. Dopo le pessime novità su Edge of Tomorrow 2 a dicembre, pare che le cose possano cambiare.



I fan vorrebbero vedere un sequel sin dall'uscita del primo film e pare che il cast artistico fosse d'accordo sin dall'inizio. Tom Cruise negli ultimi anni è stato parecchio impegnato con la saga di Mission: Impossible.



In attesa di saperne di più sul possibile seguito, potete recuperare la recensione di Edge of Tomorrow.