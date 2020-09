Edgar Wright, la toccante storia su Diana Rigg e il suo ultimo ruolo in Last Night in Soho

Scomparsa la scorsa settimana all'età di 82 anni, la grande Diana Rigg firmerà la sua ultima apparizione sul grande schermo in Last Night in Soho di Edgar Wright. In un sentito omaggio pubblicato dal Guardian, il regista ha raccontato il suo ultimo incontro con l'attrice.

Una volta terminate le riprese, Wright ha visitato la Rigg per una sessione di registrazione: "Ero già abbastanza ansioso di andare per via del Covid, ma ero anche preoccupato di affaticarla. Mentre io e Dan salivamo le scale per vedere Diana, l'ho sentita gridare: 'Conosco quella voce!', ed ero già felice di essere andato. Quando l'ho vista, malata e a letto, le ho detto: 'Signora D, sono stato così audace da portare un po' di Campari'. Lei ha risposto con un bicchiere in mano: 'Tesoro, ne sto bevendo uno in questo momento. Ne volete un po'?' Le ho detto che sarebbe stato scortese non accettare. Cos' ha gridato a sua figlia: 'Rachie, potresti portare due Campari e soda per Edgar e il suo amico?'"

Qualche giorno dopo, ascoltando la registrazione, Wright si è reso conto che serviva un'ultima parola per rendere perfetta sua performance. Questa è stata registrata direttamente dalla figlia e il genero della Rigg, che hanno telefonato a Wright in modo che potesse parlare con l'attrice per l'ultima volta.

"Si capiva che era stanca, perciò ho detto semplicemente che non volevo dirle addio per sempre e che non vedevo l'ora che vedesse il film finito", ha continuato il regista. "Mi ha risposto: 'Mi sono divertita molto a lavorare al tuo film. Ti auguro tutta la fortuna del mondo.' Poi un ultimo saluto, e la linea è caduta. Ho iniziato a piangere. Quando sono tornato in ufficio e i miei colleghi hanno chiesto cosa ci fosse che non andava, ho risposto: 'Penso che Diana ci abbia appena detto addio.' È stata davvero l'ultima volta che abbiamo parlato. Solo due settimane fa. Mi manca già tantissimo."

Per approfondimenti sul film, Wright di recente ha rivelato che Last Night in Soho avrà una marcata atmosfera horror. Vi ricordiamo che l'uscita della pellicola è stata posticipata ad aprile 2021.