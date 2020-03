Edgar Wright vi consiglia ben cento commedie da vedere durante la quarantena

Edgar Wright, acclamato regista e sceneggiatore de L'Alba dei Morti Viventi e Baby Driver, ha collaborato con Letterboxd per pubblicare un elenco gigantesco delle sue 100 commedie preferite.

L'elenco è presentato in ordine cronologico, a partire dal classico della commedia muta di Harold Lloyd del 1923 Safety Last per arrivare fino a - guarda caso - la commedia zombie di Shinichiro Ueda One Cut of the Dead. Con grande classe, il regista non ha incluso nessuno dei suoi film nell'elenco, che potete trovare nella sua versione integrale cliccando sul link della fonte.

Qui sotto, invece, potete trovare la top ten:

Safety Last Our Hospitality The Gold Rush The Circus Steamboat Bill Jr. The Cameraman City Lights Money Business The Music Box Duck Soup

Inoltre, vi segnaliamo anche le ultime dieci posizioni, occupata come anticipato da film più moderni:

Idiocracy

You The Living

Superbad

Le Donk and Scor-Zay-Zee

The Trip

What We Do in the Shadows

The Grand Budapest Hotel

They Came Together

Mistress America

Popstar: Never Stop Never Stopping

One Cut of the Dead

In una nota, infine, Wright ha scritto: "Per superare questi momenti difficili, per favore godetevi un generoso aiuto di alcune delle mie commedie cinematografiche preferite che ho amato negli anni. Potrei facilmente elencarne altre 100 quindi non dite: 'Dov'è questo, dov'è quell'altro?' Basta sedersi e godersi i film. Facci sapere di seguito quali vi fanno sorridere di più. (NB: No, non sono così immodesto da insera un mio film)".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai nuovi dettagli su Last Night in Soho, misterioso nuovo film di Edgar Wright in arrivo entro la fine del 2020. Guardate anche la prima foto ufficiale del film.