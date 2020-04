Edgar Wright ha una storia incredibile su un autografo per Baby Driver: scoprite quale

Per un regista veder apprezzare uno dei propri film è sicuramente una grossa soddisfazione: ne sa qualcosa Edgar Wright, che qualche tempo fa ha pensato di ringraziare in maniera decisamente originale uno spettatore rimasto piuttosto soddisfatto da Baby Driver.

Pare, infatti, che una sera il regista della Trilogia del Cornetto si trovasse a dover parcheggiare in un garage custodito quando, una volta sceso dalla macchina, la sua attenzione fu attirata da un dettaglio di un'auto parcheggiata a pochi passi dalla sua.

Qualcuno aveva infatti attaccato al parabrezza un classico adesivo Baby on Board sul quale, però, in luogo della testa del bambino era stato attaccato il faccione di Ansel Elgort, il protagonista di Baby Driver, preso direttamente da un poster del film.

Un omaggio che ha colpito al cuore il buon Wright, che decise di lasciare un messaggio all'ignaro proprietario della vettura: "Dal regista di Baby Driver: approvo!!" fu il biglietto lasciato da Wright sull'auto in questione, con tanto di autografo del regista stesso.

Di chiunque fosse quella macchina, dunque, siamo certi che avrà apprezzato moltissimo la sorpresa trovata al suo ritorno! A questo punto non possiamo che suggerirvi di fare altrettanto... Non si sa mai, prima o dopo potrebbe capitarvi di parcheggiare affianco ad Edgar Wright! Il sequel di Baby Driver, intanto, è ufficialmente in lavorazione.