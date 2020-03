Edgar Wright a ruota libera sullo scontro tra Netflix e il cinema tradizionale

Edgar Wright si è preso una pausa dalla post-produzione di Last Night in Soho, il suo nuovo horror in arrivo il prossimo autunno, per fare un intervento all'annuale conferenza dalla UK Cinema Association, dove tra le altre cose ha parlato del sempre più attuale scontro fra Netflix e il cinema tradizionale.

"Mi piace guardare qualche titolo Netflix, ma a un certo punto ho la necessità di uscire, di alzarmi dal divano. Mi piace andare al cinema" ha detto Wright (via Deadline). "La TV e lo streaming stanno facendo molto parlare di sé, ma io ho sempre cercato di faee film che hanno bisogno di essere visti sul grande schermo."

"Ogni cosa che puoi fare per rendere magica questa esperienza è molto importante. Non possiamo perdere la battaglia con Netflix perché le persone escono dal cinema sentendo di non aver ottenuto nulla da quell'esperienza. C'è bisogno di una ragione per entrare in quella stanza e non guardare il film sull'iPhone in treno."

Il regista ha poi richiamato i colleghi che non frequentano le sale: "Sono sempre stupito di vedere quante persone che lavorando nel settore non vanno a vedere i film insieme al pubblico. Sareste sorpresi di sapere quando persone dell'industria cinematografica non lo fanno, ma è importante."

Per quanto riguarda i multisala, Wright ha aggiunto: "Le pubblicità sono troppo lunghe. Capisco la loro importanza ma non devono essere troppo lunghe, lo dico da cliente. Non parlo di tutti i multisala, alcuni sono peggiori degli altri."

Siete d'accordo con le parole del regista? Fatecelo sapere nei commenti. A proposito di Wright, Sony Pictures ha dato recentemente il via libera a Baby Driver 2.