Edgar Wright ha rifiutato il remake di Un lupo mannaro americano a Londra

Molti capolavori approdati in sala non necessitano di rifacimenti, finalizzati spesso a stimolare l’elemento nostalgico per guadagnare con maggiore facilità. Pur non essendo sempre questo l’esito, il regista Edgar Wright condivide queste come le ragioni alla base della scelta di non dar vita al remake di un importante film di John Landis.

Il lungometraggio in questione è Un lupo mannaro americano a Londra, capolavoro del genere horror premiato alla 54esima edizione degli Academy Awards nella categoria Miglior trucco per il lavoro certosino svolto da Rick Baker, un nome che non ha bisogno di tante presentazioni se si considerano i diversi progetti cui ha partecipato nel corso della sua lunga carriera, da L'Impero colpisce ancora, al Grinch o al Pianeta delle scimmie del visionario Tim Burton.

Ebbene, sembra che il figlio di John Landis, Max, sia intenzionato a dare nuova linfa alla pellicola, scrivendo la sceneggiatura ed entrando in cabina di regia proprio come fece il padre negli anni di lavorazione dell’horror approdato in sala nel 1981. Prima, tuttavia, che questi prendesse il timone del progetto, pare che la regia sia stata affidata in prima battuta al filmmaker Edgar Wright, l’autore dietro il successo della Trilogia del Cornetto e di Baby Driver – Il genio della fuga:

“È stato anni fa, prima che Max salisse a bordo. Non c’era nessuna sceneggiatura, solo l’idea di farlo. John, che io amo, me lo chiese e risposi che per quanto mi riguardava era un film perfetto e non avevo nulla di diverso da aggiungerci”.

Un lupo mannaro americano a Londra di John Landis racconta la storia del giovane David Kessler, il quale, durante un vacanza nelle campagne dello Yorkshire, viene aggredito assieme ad un amico da un lupo. A partire da quel momento la vita di David cambierà radicalmente, al punto da vedersi trasformato in lupo mannaro durante la prima luna piena londinese.

